Трое незнакомцев похитили студента колледжа на севере Петербурга

Подростка ударили по голове и увезли в неизвестном направлении.

В понедельник, 26 апреля, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о похищении студента первого курса автодорожного колледжа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, около дома №7 на Придорожной Аллее неизвестные ударили подростка по голове, затолкали в белый Volkswagen и увезли в направлении Гражданского проспекта.

Позже похищенный сам вернулся в колледж. Противоправных действий в отношении него совершено не было.

Стражи порядка выяснили, что указанная иномарка принадлежит петербуржцу 1981 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV