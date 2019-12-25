В Петербурге 9-классница отравилась смесью таблеток и этанолом

Ее в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В понедельник, 26 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации ученицы 9 класса с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочка отравилась смесью таблеток и этанолом в квартире дома №12 на улице Бутлерова. Стражам порядка стало известно, что несовершеннолетняя проживает в квартире одна. Жилье ей снимает отец, работающий в АО "НПФ система – сервис". В 2020 году школьница обращалась за медицинской помощью к психотерапевту. С матерью отношения не поддерживает.

В отношении отца пострадавшей составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее на Ленской 8-летняя девочка отравилась дихлофосом.

Фото: Piter.TV