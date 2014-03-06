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Вчера, 22:53
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Видео: на перекрестке Ново-Калинкина моста и Обводного столкнулись автобус и трамвай

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Достоверной информации о пострадавших не поступало.

Вечером в среду, 3 марта, на повороте с Ново-Калинкина моста на набережную Обводного канала произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Автобус боднул 41 трамвай, обьезжайте как сможете

предупредил петербуржец.

Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости, водитель автобуса не рассчитал расстояние до путей и поворота, из-за чего оба транспортных средства притерлись. Судя по всему, никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе петербуржец выстрелил в жену из пневматики и избил сына.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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