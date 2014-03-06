Видео: на перекрестке Ново-Калинкина моста и Обводного столкнулись автобус и трамвай

Вечером в среду, 3 марта, на повороте с Ново-Калинкина моста на набережную Обводного канала произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.
Автобус боднул 41 трамвай, обьезжайте как сможете
предупредил петербуржец.
Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости, водитель автобуса не рассчитал расстояние до путей и поворота, из-за чего оба транспортных средства притерлись. Судя по всему, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе петербуржец выстрелил в жену из пневматики и избил сына.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
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