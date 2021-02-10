Видео: на перекрестке Ленинского и Кузнецова столкнулись две иномарки

Есть ли пострадавшие в аварии, пока неизвестно.

Днем в среду, 10 февраля, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

На пересечении Ленинского и Кузнецова в результате аварии пострадали БМВ и Опель отметил петербуржец (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).

В комментариях пользователи сети высказали негодование и отметили, что для удобства водителей даже были поставлены стрелки светофора, но аварии все еще случаются:

Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. По всей видимости, причиной аварии стала спешка, а водитель "БМВ" также не удостоверился в безопасности своего маневра.

Ранее мы писали, что из пожара на улице Карла Либкнехта спасли двух человек.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV