Видео: на перекрестке Ленинского и Кузнецова столкнулись две иномарки

Днем в среду, 10 февраля, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На пересечении Ленинского и Кузнецова в результате аварии пострадали БМВ и Опель
отметил петербуржец (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).
В комментариях пользователи сети высказали негодование и отметили, что для удобства водителей даже были поставлены стрелки светофора, но аварии все еще случаются:
Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. По всей видимости, причиной аварии стала спешка, а водитель "БМВ" также не удостоверился в безопасности своего маневра.
Ранее мы писали, что из пожара на улице Карла Либкнехта спасли двух человек.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
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