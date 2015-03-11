Из пожара на улице Карла Либкнехта спасли двух человек

Причины возгорания и состояние потерпевших пока неизвестны.

Около 16:45 на улице Карла Либкнехта в доме №25 заметили пожар, сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание началось в одной из комнат 2-х комнатной квартире на 4-м этаже. Горела обстановка на площади 5 квадратных метров, уточнили спасатели. Из квартиры удалось во время спасти двух человек. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Через некоторое время пожар перевели в первый ранг. О локализации огня и состоянии спасенных из пожара людей пока не сообщается.

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Фото: Piter.TV