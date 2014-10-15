Расчленитель из Мурино рассказал, как расправился со своей жертвой

Мужчина пояснил, что не смог справиться со вспышкой гнева.

Житель Мурино, убивший и расчленивший собутыльницу, рассказал, как это сделал. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам 65-летнего мужчины, он не смог справиться со вспышкой гнева и напал на женщину во время распития спиртных напитков.

"Мне надо было на улицу выйти, воздухом подышать. Но я так разозлился, что ударил ее. Бил кулаком", - поделился эмоциями задержанный.

Женщина получила несколько ударов по голове, они оказались для нее смертельными. Чтобы скрыть следы, убийца расчленил свою жертву и разложил останки по пакетам. Затем он вывез все за город и разбросал вдоль дороги Петербург-Матокса.

Свидетелем преступления стала невестка расчленителя. Она рассказала, что тем вечером мужчина ушел в магазин за вином. Там он познакомился с двумя женщинами, которых пригласил в гости. Одну из собутыльниц он отправил домой на такси, со второй у него произошел конфликт из-за куртки, которую разорвали собаки.

"Она ему начала предъявы делать и орать, что она его сгноит за такое. Он ударил ее рукой, и она упала. Ударилась головой сильно. Потом он решил ее добить и расчленил топором тело на кухне", - рассказала невестка.

Убитую женщину с 9 февраля искали правоохранители и волонтеры "Лизы Алерт". О ее пропаже заявил родной брат.

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Фото: pixabay.com