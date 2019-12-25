Житель Ленобласти до смерти избил знакомого кочергой

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

В Бокситогорском районе Ленобласти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в деревне Поток в Лидском сельском поселении. Установлено, что 1 февраля между двумя знакомыми возникла ссора. Один из участников конфликта схватил кочергу и до смерти избил ей знакомого.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Оказалось, что ранее он был судим за кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец подозревается в убийстве матери на Руставели.

Фото: Piter.TV