Петербуржец подозревается в убийстве матери на Руставели

Медики увидели на шее пенсионерки следы асфиксии.

В Петербурге в квартире на Руставели был обнаружен труп пенсионерки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 февраля в 20:20 обратился мужчина, который сообщил, что нашел в квартире дома 37 по улице Руставели тело своей 60-летней матери. Для констатации смерти 3 февраля в 6:00 прибыл наряд скорой помощи, который обнаружил, что на шее имеются признаки асфиксии и лоскут ткани.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны 38-летний сын женщины и 60-летний пенсионер, который также жил в этой квартире.

Изъято: следы рук (пригодны для исследования), лоскут ткани, одежда, биоматериалы, следы обуви.

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Фото: Piter.tv