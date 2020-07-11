Видео: на перекрёстке Есенина и Северного рухнул светофор

Очевидцы рассказали, что устройство продолжило работу.

На пересечении улицы Есенина и Северного проспекта в Петербурге на проезжую часть рухнул светофор. О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, а момент падения с камер наблюдения оказался в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно заметить, как светофор не выдержал порывов ветра. При этом очевидцы сообщили, что несмотря на поломку светофор продолжил работу. Рядом с местом падения светофора произошла авария с участием двух автомобилей каршеринга.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на перекрестке Просвещения и Ушинского пострадали три человека – водитель, пассажир и пешеход.

Видео: Piter.tv