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Видео: на перекрёстке Есенина и Северного рухнул светофор

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Очевидцы рассказали, что устройство продолжило работу.

На пересечении улицы Есенина и Северного проспекта в Петербурге на проезжую часть рухнул светофор. О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, а момент падения с камер наблюдения оказался в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно заметить, как светофор не выдержал порывов ветра. При этом очевидцы сообщили, что несмотря на поломку светофор продолжил работу. Рядом с местом падения светофора произошла авария с участием двух автомобилей каршеринга.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на перекрестке Просвещения и Ушинского пострадали три человека – водитель, пассажир и пешеход.

Видео: Piter.tv

Теги: видео с камер, петербург, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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