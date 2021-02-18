Днем в четверг, 18 февраля, на перекрестке Богатырского проспекта и Яхтенной улицы столкнулись Hyundai и "Жигули", сообщил источник в правоохранительных органах.
В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента аварии. Водитель "Жигулей", по всей видимости, хотел развернуться, но водитель встречного Hyundai, который ехал на большой скорости, не смог уйти от столкновения. Удар был сильным, однако информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы писали, что таксист попытался изнасиловать пассажирку в Автово.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.