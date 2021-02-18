Видео: на перекрестке Богатырского проспекта и Яхтенной улицы столкнулись два авто

В результате аварии машины вылетели на тротуар.

Днем в четверг, 18 февраля, на перекрестке Богатырского проспекта и Яхтенной улицы столкнулись Hyundai и "Жигули", сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента аварии. Водитель "Жигулей", по всей видимости, хотел развернуться, но водитель встречного Hyundai, который ехал на большой скорости, не смог уйти от столкновения. Удар был сильным, однако информации о пострадавших пока нет.

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Видео: Piter.TV