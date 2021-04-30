  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:59
74
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: на ЗСД у Васильевского острова столкнулись шесть машин

0 0

Получили ли участники аварии травмы, пока неизвестно.

Вечером в пятницу, 30 апреля, на ЗСД в Петербурге у Васильевского острова произошло массовое ДТП, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

Как именно произошла авария, пока неизвестно. На момент съемки видеозаписи бригады экстренных служб на участок еще не приехали, поэтому информации о пострадавших нет. 

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Piter.TV, автомобилисты собрали "паровозик" из шести машин. По всей видимости, участники ехали на большой скорости.

Движение по участку затруднено.

Ранее мы писали, что в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием трех авто.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии