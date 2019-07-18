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Видео: на Ворошилова из-за сильного ветра на тротуар упало дерево

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Из местных жителей никто не пострадал.

В Невском районе Петербурга очевидцы пожаловались на упавшее от сильного ветра дерево. Наш мобильный корреспондент прислал видео, в котором видно, что растение перекрывает тротуар. Инцидент произошел вечером 17 июля около 5 дома по улице Ворошилова.

Рядом с местом происшествия располагается пешеходный переход. Однако, в момент падения никого из людей на нем не оказалось. Отметим, что местные жители вызвали на место событий специалистов. 

В ближайшее время поврежденное дерево должны убрать с участка. 

Ранее Piter.tv писал о том, что продолжаются ремонтные работы на проспекте Добролюбова.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: сильный ветер, тротуар, улица ворошилова, упало дерево
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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