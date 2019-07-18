Видео: на Ворошилова из-за сильного ветра на тротуар упало дерево

Из местных жителей никто не пострадал.

В Невском районе Петербурга очевидцы пожаловались на упавшее от сильного ветра дерево. Наш мобильный корреспондент прислал видео, в котором видно, что растение перекрывает тротуар. Инцидент произошел вечером 17 июля около 5 дома по улице Ворошилова.

Рядом с местом происшествия располагается пешеходный переход. Однако, в момент падения никого из людей на нем не оказалось. Отметим, что местные жители вызвали на место событий специалистов.

В ближайшее время поврежденное дерево должны убрать с участка.

Ранее Piter.tv писал о том, что продолжаются ремонтные работы на проспекте Добролюбова.

Фото и видео: Piter.tv