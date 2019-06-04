Видео: на Университетской набережной загорелся дом

О пострадавших информации не поступало.

Во вторник, 4 июня, на Университетской набережной загорелся дом. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев горит 50 квадратных метров. Известно, что дом находится на капитальном ремонте. Причины возгорания выясняются. О пострадавших информации не поступало.

Горим вместе с Россией. Как символично горит дом Черкасского на Университетской набережной, 23...на съезде с Благовещенского моста на Васильевском острове уточняют очевидцы

На кадрах видно, что из здания валят огромные клубы дыма. На месте работают пожарные.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео предложения руки и сердца Сергея Семака

Видео:Piter.TV

Фото:дтп и чп петербург/вк