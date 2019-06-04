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Видео: на Университетской набережной загорелся дом

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О пострадавших информации не поступало.

Во вторник, 4 июня, на Университетской набережной загорелся дом. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев горит 50 квадратных метров. Известно, что дом находится на капитальном ремонте. Причины возгорания выясняются. О пострадавших информации не поступало.

Горим вместе с Россией. Как символично горит дом Черкасского на Университетской набережной, 23...на съезде с Благовещенского моста на Васильевском острове

уточняют очевидцы

На кадрах видно, что из здания валят огромные клубы дыма. На месте работают пожарные. 

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео предложения руки и сердца Сергея Семака

Видео:Piter.TV

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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