Появилось видео предложения руки и сердца Сергея Семака

Во вторник, 4 июня, главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сделал второй раз предложение своей супруге Анне. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Как стало известно ранее супруга вместе с Сергеем Богдановичем летела из Петербурга в Милан. Во время рейса тренер "Зенита" обратился к женщине по громкой связи и попросил выйти за него.
Сегодня я наконец-то спустя 17 лет делаю официальное предложение моей супруге. Стань моей женой
произнес Семак
На кадрах видно, что супруги счастливы.
Ранее супруга Сергея Семака рассказала о разводе и новой свадьбе.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )