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Появилось видео предложения руки и сердца Сергея Семака

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Во время рейса тренер "Зенита" обратился к женщине по громкой связи и попросил выйти за него.

Во вторник, 4 июня, главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сделал второй раз предложение своей супруге Анне. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно ранее супруга вместе с Сергеем Богдановичем летела из Петербурга в Милан. Во время рейса тренер "Зенита" обратился к женщине по громкой связи и попросил выйти за него.

Сегодня я наконец-то спустя 17 лет делаю официальное предложение моей супруге. Стань моей женой

произнес Семак

На кадрах видно, что супруги счастливы. 

Ранее супруга Сергея Семака рассказала о разводе и новой свадьбе.

Видео:Piter.TV

Теги: зенит, новости спб, общество, семак предложение, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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