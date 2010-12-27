Супруга Сергея Семака рассказала о разводе и новой свадьбе

СМИ предположили, что ранее Семаки развелись и не стали афишировать этого.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак во второй раз женится на своей супруге Анне. Об этом избранница наставника "сине-бело-голубых" написала в своем Instagram.

У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте

– написала Анна.

Супруга Семака призналась, что вместе с Сергеем Богдановичем улетела из Петербурга в Милан. Во время рейса тренер "Зенита" обратился к женщине по громкой связи и попросил выйти за него.

Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать... За этим для кого-то бессмысленным действием ("вы ведь давно женаты!") скрывается понятная только нам и самым близким людям история... "Совсем другие мы" приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала "да" не потому что мой парень - тренер "Зенита" или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. "Да" - потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения,

– рассказала Анна.

Пользователи удивились посту, так как предполагали, что супруги и так находились в браке. СМИ предположили, что ранее Семаки развелись и не стали афишировать этого. По словам Анны, теперь в их жизни открывается новая глава.

Фото: Instagram/annas_secret_garden