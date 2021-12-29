Видео: на Тамбасова полыхает двухкомнатная квартира

В пожаре погибла женщина.

Во вторник вечером, 8 февраля, в Красносельском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным МЧС по Петербурге, информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 18:47. Пожар начался в двухкомнатной квартире в доме 8/2 на Тамбасова. В результате выгорело 17 квадратных метров. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 машины, в 19:30 пожар потушили.

В пожаре погибла женщина.

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