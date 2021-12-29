Набережную Обводного канала затянуло пеленой. Виноват пожар в ангаре

Петербуржцы обратили внимание на задымление в Адмиралтейском районе. Дым ушел в сторону набережной Обводного канала. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в ангаре на улице Степана Разина, 8А, произошел пожар.
Звонок в МЧС поступил в 12:16. Огонь охватил постройку площадью 450 квадратных метров. Площадь пожара пока неизвестна, но происшествию уже присвоили дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.
На месте работают 30 спасателей и 6 единиц техники.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Белевич
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