Видео: на Свердловской набережной перевернувшаяся фура создала утренние пробки

Машины, участвовавшие в ночной аварии, до сих пор находятся на месте.

Автомобилисты Петербурга рассказали, что перевернувшуюся в ночь на 21 мая фуру В Калининском районе все еще не убрали. Очевидцы объяснили, что из-за неубранных последствий аварии движение на участке практически парализовано. Скапливаются серьезные пробки в районе Арсенальной улицы,Арсенальной набережной, а также Свердловской набережной.

Известно, что кроме большегруза на проезжей части лежит и упавший контейнер. На данный момент правоохранительные органы перекрыли территорию ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Свердловской набережной столкнулись легковушка и фура.

Фото и видео: Piter.tv