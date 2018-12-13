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Видео: на Свердловской набережной перевернувшаяся фура создала утренние пробки

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Машины, участвовавшие в ночной аварии, до сих пор находятся на месте.

Автомобилисты Петербурга рассказали, что перевернувшуюся в ночь на 21 мая фуру В Калининском районе все еще не убрали. Очевидцы объяснили, что из-за неубранных последствий аварии движение на участке практически парализовано. Скапливаются серьезные пробки в районе Арсенальной улицы,Арсенальной набережной, а также Свердловской набережной.

Известно, что кроме большегруза на проезжей части лежит и упавший контейнер. На данный момент правоохранительные органы перекрыли территорию ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Свердловской набережной столкнулись легковушка и фура.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: перевертыш, пробки, свердловская набережная, фура
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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