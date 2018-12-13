Видео: на Свердловской набережной столкнулись легковушка и фура

Данные о пострадавших уточняются.

В Петербурге в ночь на 21 мая произошла автомобильная авария с участием фуры. Большегрузный транспорт врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы.

Из-за удара прицеп грузовика опрокинулся на проезжую часть. Он перекрыл дорогу для остальных участников движения. Известно, что ДТП произошло на Свердловской набережной.

На месте событий работали представители правоохранительных органов и скорая помощь. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия столкновения машин. На данный момент сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.tv писал о том, что "легальная стена" для граффити у "Галереи" пропала.

Фото и видео: Piter.tv