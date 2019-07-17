Видео: на Синопской набережной столкнулись "Форд" и "УАЗ"

В Центральном районе Петербурга вечером 16 июля произошла автомобильная авария. Две иномарки несильно столкнулись на Синопской набережной. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.
По данным пресс-службы ГИБДД, участниками ДТП стали легковушки "Форд" и "УАЗ". Очевидцы заметили, что водители не получили повреждений. Однако, транспортные средства мешали дорожному движению. Поздним вечером машины загородили проезд по Синопской набережной.
На месте событий работали представители ДПС. Представители закона разбираются в причинах произошедшего.
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Фото и видео: Piter.tv
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