Видео: на Синопской набережной столкнулись "Форд" и "УАЗ"

В результате аварии никто не пострадал.

В Центральном районе Петербурга вечером 16 июля произошла автомобильная авария. Две иномарки несильно столкнулись на Синопской набережной. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

По данным пресс-службы ГИБДД, участниками ДТП стали легковушки "Форд" и "УАЗ". Очевидцы заметили, что водители не получили повреждений. Однако, транспортные средства мешали дорожному движению. Поздним вечером машины загородили проезд по Синопской набережной.

На месте событий работали представители ДПС. Представители закона разбираются в причинах произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что дети помогли спасти собаку, которая попала в канаву в Сертолово.

Фото и видео: Piter.tv