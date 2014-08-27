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Видео: на Серебристом бульваре столкнулись две иномарки и троллейбус

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По словам водителя, в троллейбуса было 12 человек.

Днем в понедельник, 5 апреля, на Серебристом бульваре столкнулись "Шкода", "Тойота" и троллейбус. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры попали в распоряжение редакции Piter.TV.

На видеозаписи видно, как троллейбус довольно сильно дернулся.

Подробностей инцидента не сообщается. Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно. Водитель отметил, что в общественном транспорте находилось 12 человек.

Ранее мы писали, что на видео попал момент ДТП на перекрёстке Витебского и  Орджоникидзе.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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