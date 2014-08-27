Видео: на Серебристом бульваре столкнулись две иномарки и троллейбус

По словам водителя, в троллейбуса было 12 человек.

Днем в понедельник, 5 апреля, на Серебристом бульваре столкнулись "Шкода", "Тойота" и троллейбус. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры попали в распоряжение редакции Piter.TV.

На видеозаписи видно, как троллейбус довольно сильно дернулся.

Подробностей инцидента не сообщается. Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно. Водитель отметил, что в общественном транспорте находилось 12 человек.

Ранее мы писали, что на видео попал момент ДТП на перекрёстке Витебского и Орджоникидзе.

Видео: Piter.TV