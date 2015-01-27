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На видео попал момент ДТП на перекрёстке Витебского и  Орджоникидзе

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Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Днем в понедельник, 5 апреля, на пересечении Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в редакцию Piter.TV попали кадры, на который запечатлен момент аварии.

На перекрёстке Витебского и Орджоникидзе удар был смачный, машина отлетела на приличное расстояние.

очевидцы

На кадрах видно, как один из участников на большой скорости, по всей видимости, хотел "проскочить" перекресток и столкнулся со встречным автомобилем. Из-за удара машину раскрутило. Пострадал ли кто-то, неясно.

Ранее мы писали, что в Туле пострадали семь человек при столкновении автобуса с легковым автомобилем.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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