На видео попал момент ДТП на перекрёстке Витебского и  Орджоникидзе

Днем в понедельник, 5 апреля, на пересечении Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в редакцию Piter.TV попали кадры, на который запечатлен момент аварии.
На перекрёстке Витебского и Орджоникидзе удар был смачный, машина отлетела на приличное расстояние.
очевидцы
На кадрах видно, как один из участников на большой скорости, по всей видимости, хотел "проскочить" перекресток и столкнулся со встречным автомобилем. Из-за удара машину раскрутило. Пострадал ли кто-то, неясно.
Ранее мы писали, что в Туле пострадали семь человек при столкновении автобуса с легковым автомобилем.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все