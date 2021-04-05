В Туле пострадали семь человек при столкновении автобуса с легковым автомобилем

В Туле произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
В пресс-службе управления МВД сообщили, что ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet и автобуса произошла днем в понедельник на улице Щегловской Засеки в Туле. Отмечается, что автобус не занимался перевозками людей по маршруту.
Полицейские работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП.
из сообщения пресс-службы МВД
По данным пресс-службы, в ДТП пострадали семь человек.
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