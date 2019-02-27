Видео: на Рубинштейна начал рушиться потолок в доме

В парадной здания спасатели начали аварийные работы.

В Центральном районе Петербурга в жилом здании начался рушиться потолок. Местные жители не стали дожидаться, пока здание развалится по частям и вызвали специалистов из ГУ МЧС по региону. О происшествии сообщает наш мобильный корреспондент.

Инцидент произошел в доме под номером 25 на улице Рубинштейна. На данный момент сотрудники экстренной службы работают на месте. На кадрах видеозаписи видно, что представители спасательной службы специальным инструментом пытаются отодрать слой штукатурки на потолке, чтобы добраться до перекрытий.

Напомним, что Макаров объяснил, зачем муниципалы и администрация районов встречались с Совершаевой.

Фото и видео: Piter.tv