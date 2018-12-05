Макаров объяснил, зачем муниципалы и администрация районов встречались с Совершаевой

Председатель парламента Петербурга рассказал о причинах подобной встречи в Смольном.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров рассказал о том, зачем депутаты встретились с главами районных администраций города. По информации специалиста, подобное собрание стало возможным из-за приезда в Петербург Эллы Памфиловой. Однако, спикер заявил, что подобные мероприятия никак не создадут проблему вмешательства в избирательный процесс.

Ни в какие процессы мы не вмешиваемся. Приезжала Элла Памфилова. По итогам ее визита были проведены консультации. Ничего такого загадочного не было. Наша задача – сделать выборы честными и прозрачными объяснил ситуацию Макаров

Напомним, что на встрече присутствовали также вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева, а также глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин. После собрания некоторые депутаты обратились в Прокуратуру с просьбой проверить участников встречи на превышение полномочий. Под документом подписались четыре парламентария.

Напомним, что экс-губернатора Георгия Полтавченко наградят в ЗакСе за заслуги перед городом.

Фото: Piter.tv