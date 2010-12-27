Экс-губернатора Георгия Полтавченко наградят в ЗакСе за заслуги перед городом

Бывший руководитель Смольного получит почетный знак Петербурга.

Законодательное собрание Петербурга наградит почетной премией бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. По мнению депутатов, экс-лидер региона достоин знака "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" за семилетнюю работу в Смольном. Торжественные мероприятия по данному случаю состоятся в Ротонде Мариинского дворца.

Напомним, что Полтавченко покинул пост досрочно. Чиновник ушел с занимаемой должности в октябре 2018 года.Президент России Владимир Путин предложил ему возглавить совет директоров судостроительной компании.

Напомним, что епархия Петербурга осудила концертный хор за песню о бомбежке Америки.

Фото: Piter.tv