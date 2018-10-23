Епархия Петербурга осудила концертный хор за песню о бомбежке Америки

В Исаакиевском соборе также негативно восприняли композицию.

Петербургская епархия выступила против репертуара концертного хора, который накануне спел песню про бомбежку Вашингтона. Представительница митрополии Наталья Родоманова заметила, что исполнение подобного текста вызывает по меньшей мере недоумение.

Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает заявила специалист

Однако, женщина отметила, что выбор площадки неуместен для пения подобного рода.

Нам кажется, что вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе заключила Родоманова

Неододбение высказало и руководство музея-памятника "Исаакиевский собор".

Мы против подобных песен в репертуаре. Данное музыкальное произведение не было согласовано с руководством музея. Если бы мы раньше знали, если бы это обсуждалось, мы бы категорически выступили против этог прокомментировали ситуацию в пресс-службе организации

Напомним, что Росприроднадзор возбудил дело из-за "посинения" Мойки.

Фото и видео:Вконтакте/КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА