Петербургская епархия могла потратить на рекламу более 20 миллионов

Однако, рекламные агентства предоставили 250 площадок для размещения рекламы петербургской епархии бесплатно.

В Петербурге для рекламной кампании "Храм 78" задействовали 250 рекламных конструкций. Об этом сообщает на сайте Русской православной церкви.

Рекламные агентства предоставили более 250 поверхностей, где размещалась информация о конкурсе. Сайт сайте Русской православной церкви

Реклама появилась на улицах Санкт-Петербурга еще 20 августа и пробудет там еще до 18 ноября, когда закончится голосование за "православный символ" города на Неве. То есть, за 4 месяца аренды, при средней стоимости 20 тысяч рублей за одну поверхность, рекламная кампания обойдется минимум в 20 миллионов рублей. Однако, агентства предоставили данную услугу петербургской епархии бесплатно.

В рамках проекта жители Петербурга должны выбрать православный символ города, в шорт-листе 12 городских храмов, голосование продлится до 18 ноября.

Ранее на Piter.TV: Акцией Бэнкси московское метро прорекламировало свои новые браслеты для оплаты проезда.

Фото: Храм78/ Facebook