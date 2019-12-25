Петербургская епархия поможет беженцам и пострадавшим мирным жителям

Горожане могут присоединиться к помощи и принести еду.

В Петербурге епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению в социально-профилактическом центре для инвалидов, пожилых людей и подростков Елизаветинской обители милосердия в Лахте открыл сбор гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей, находящихся в зоне конфликта. Информация появилась на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Горожане могут принести продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы, детское питание, воду в бутылках), предметы личной гигиены и маски, в том числе антисептики (все должно быть новое и в упаковках), одежду для детей и взрослых (тоже новую), постельные принадлежности и полотенца.

Издание "Петербургский дневник" отмечает, что сбор проходит на улице Красных Партизан, 4, с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. Подробности можно узнать по номеру горячей линии социальной помощи "Милосердие" Синодального ОЦБСС – 8-800-70-70-222.

Ленинградская область продолжает помогать беженцам.

Фото: Русская православная церковь. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению / официальный сайт