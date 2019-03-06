Видео: на Радищева коммунальщики сбрасывают наледь на машины

На возмущенные слова автора ролика, что необходимо вызвать ГАИ и эвакуатор, сотрудники не реагируют.

В центре Петербурга машины вновь страдают от падения наледи. Однако в этот раз виновато не потепление, а коммунальные службы. В социальных сетях петербуржец пожаловался на уборщиков, которые сбивают лед прямо на припаркованные внизу машины.



По словам очевидцев, ролик был снят возле дома номер 24 по улице Радищева. На видео можно увидеть, как сбрасываемый лед приземляется на крышу одной из стоящих рядом иномарки. На все это действие спокойно наблюдает несколько коммунальщиков внизу. На возмущенные слова автора ролика, что необходимо вызвать ГАИ и эвакуатор, сотрудники не реагируют. В конце они просят своего коллегу быть "поаккуратнее". Ранее на Piter.TV: Видео: на Московского шоссе фура снесла легковушку

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"