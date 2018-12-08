Видео: на Московского шоссе фура снесла легковушку

По предварительной информации все участники ДТП остались живы.

Накануне, в Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Ролик столкновения очевидцы опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".



По словам очевидцев, авария случилась вечером 5 марта на 56-км Московского шоссе. В видео видно как иномарка "Шкода" по неустановленным причинам совершает резкий разворот и перекрывает движение попутно едущей фуре. В результате большегруз врезался в правый бок автомобиля. По предварительной информации все остались живы. Информация о состоянии здоровья пассажиров легковушки уточняется.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"