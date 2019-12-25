  1. Главная
Здание 9-й солдатской казармы на Радищева будет отреставрировано
Сегодня, 11:58
Объект культурного наследия – одно из зданий бывших казарм лейб-гвардии Преображенского полка.

На улице Радищева в Петербурге стартуют работы по сохранению здания 9-й солдатской казармы. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Объект культурного наследия – одно из зданий бывших казарм лейб-гвардии Преображенского полка. Это элитный гвардейский полк русской армии, созданный Петром I в конце XVII века, он играл ключевую роль в дворцовых переворотах XVIII века. 

В настоящее время в помещении располагается банк. Реставрация завершится в апреле 2026 года. 

Ранее на Piter.TV: ограду у дома Дубянских намерены отреставрировать в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

