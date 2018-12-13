Видео: на Парнасе двое избили пьяного друга

Драка была до крови, но жертва пьяной потасовки смог уйти на своих ногах.

В районе Парнаса в ночь на 20 мая компания нетрезвых жителей города избили друга. Мужчина остался лежать на улице в луже крови. После ухода знакомых он смог самостоятельно встать и уйти домой. Об этом в социальных сетях заявляют местные жители.

Свидетели событий рассказали, что избитого зовут Никитой. Сначала его поваляли по асфальту и "уложили" около припаркованных автомобилей.

...бросили, как мишку и ушли. Никита собрался, встал и пошел вслед комментирует авто поста

Петербуржцу удалось записать на видео конфликт между собутыльниками. Мужчина надеется, что пострадавший смог добраться до дома без происшествий.

В комментариях к новости местные жители возмутились тем, что мужчина снимал ситуацию на видео вместо того, чтобы вызвать правоохранительные органы. Другие же считают, что подобные драки вроде "естественного отбора"

Предлагаю во время таких синячных потасовок выкидывать им в окна ножи, цепи и куски арматур иронично замечают пользователи соцсетей

Ранее Piter.tv писал о том, что четыре азиата получили ножевые ранения в кафе на Салова.

Фото и видео: Вконтакте/Парнас Сити