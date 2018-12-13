Четыре азиата получили ножевые ранения в кафе на Салова

Приезжие устроили кровавую бойню в Купчино.

Во Фрунзенском районе Петербурга в кафе произошла массовая драка. Неизвестные преступники порезали четырех азиат. У пострадавших выявили ножевые ранения. Двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным очевидцев, двое злоумышленников уехали с места вооруженного конфликта на иномарках. Известно, что инцидент произошел около 23 часов вечера 19 мая в заведении на улице Салова, 27.

Драка возникла между приезжими из Узбекистана и неизвестными мужчинами на Ravon и "Шевроле". Последние напали на оппонентов с ножами. Четверо остались лежать на асфальте, истекая кровью. Больше всего пострадали родные браться 32 и 33 лет. У них зафиксированы травмы шеи, бедер и живота. Оставшиеся двое молодых людей отделались ранами рук.

На данный момент полиция установила, что владельцем одной машины является житель Дагестана, а второй - москвич, приехавший в столицу с Кавказа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv