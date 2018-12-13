Патриарх Кирилл сделал заявление на тему отказа от абортов

Настоятель РПЦ объяснил свою позицию по вопросу необходимости повышения рождаемости населения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление по поводу увеличения абортов в России. Он напомнил, что уменьшение количества абортов позволит увеличить население и справиться с демографическим кризисом в стране.

Патриарх заявил, что за последние 20 лет благодаря отказу от абортов население государства может возрасти до 166 миллионов человек.

Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет 156 млн, а за 20 лет - 166 млн объясняет ситуацию спикер

Он добавил, что такого результата Россия не сможет добиться при одной только поддержке в виде материнского капитала.

Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения добавил патриарх

Заявление настоятель РПЦ сделал во время церемонии вручения премии "Амбассадор защиты жизни до рождения". Награду ему вручили руководители фонда "Женщины за жизнь".

Спикер добавил, что для РПЦ агитация на рождение детей является важным делом. Он заметил, что согласно основе Слова Божия, жизнь начинается с момента зачатия, поэтому аборт считается убийством и великим грехом. Патриарх считает, что приоритет этой темы должен также быть для тех людей, кто считает себя патриотом и думаю о будущем страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году.

Видео: YouTube/russianchurch