Видео: на Московском шоссе столкнулись две иномарки

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Во вторник, 25 мая, на Московском шоссе по направлению из города столкнулись две иномарки, сообщил очевидец в соцсетях.

"Киа" развернуло на 90 градусов и ушла в отбойник. Сразу после заезда на КАД в сторону Мурманского занято две полосы. уточнил свидетель происшествия

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.tv, видно, как водитель "Мазды" решил резко перестроиться к съезду из второй полосы. Маневр оказался слишком опасным: попутный водитель "Киа" никак не смог уйти от аварийной ситуации. К тому же, водители двигались на большой скорости.

Пострадал ли кто-то, неясно.

Ранее мы писали, что в пожаре на Воронцовском бульваре пострадал мужчина.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv