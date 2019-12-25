В пожаре на Воронцовском бульваре пострадал мужчина

Днем во вторник, 25 мая, в полицию поступило сообщение о пожаре в квартире дома №6 по Воронцовскому бульвару.
По предварительным данным, в квартире выгорела обстановка площадью два квадратных метра. Мужчина около 40 лет отравился угарным газом, карета скорой помощи еще не прибыла к месту.
Предполагается, что изначально загорелся ковер, однако как именно это произошло, пока не ясно.
Ранее мы писали, что в результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей.
Фото: Piter.tv
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