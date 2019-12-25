  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пожаре на Воронцовском бульваре пострадал мужчина
Сегодня, 12:59
90
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В пожаре на Воронцовском бульваре пострадал мужчина

0 0

Предположительно, в квартире загорелся ковер.

Днем во вторник, 25 мая, в полицию поступило сообщение о пожаре в квартире дома №6 по Воронцовскому бульвару. 

По предварительным данным, в квартире выгорела обстановка площадью два квадратных метра. Мужчина около 40 лет отравился угарным газом, карета скорой помощи еще не прибыла к месту. 

Предполагается, что изначально загорелся ковер, однако как именно это произошло, пока не ясно. 

Ранее мы писали, что в результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, пожар в квартире
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии