В пожаре на Воронцовском бульваре пострадал мужчина

Предположительно, в квартире загорелся ковер.

Днем во вторник, 25 мая, в полицию поступило сообщение о пожаре в квартире дома №6 по Воронцовскому бульвару.

По предварительным данным, в квартире выгорела обстановка площадью два квадратных метра. Мужчина около 40 лет отравился угарным газом, карета скорой помощи еще не прибыла к месту.

Предполагается, что изначально загорелся ковер, однако как именно это произошло, пока не ясно.

Ранее мы писали, что в результате пожара в жилом доме в Дагестане погибли двое детей.

Фото: Piter.tv