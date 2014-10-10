Видео: на Московской площади в результате столкновения перевернулся внедорожник

Авария произошла вечером 5 июля у станции метро "Московская".

В Петербурге на Московской площади произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, как белая иномарка врезалась во внедорожник, который в результате столкновения перевернулся на крышу. Также на записи с видеокамеры видно, что водитель внедорожника начал движение на красный свет светофора. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1058 ДТП.

Видео: Piter.tv