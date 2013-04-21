На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1058 ДТП

Выявлено 4884 нарушения правил дорожного движения. Их нарушили 4432 водителя транспорта и 452 пешехода.

На выходных, с 2 по 4 июля, в Петербурге и Ленобласти произошло 1 058 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 769 аварий, в которых пострадали 38 человек, ранены – 43 человека, 8 из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 289 аварий, в которых пострадали 23 человека, ранены – 30 человек, четверо из них – дети, один человек погиб.

Ранее мы писали, что в переулке Ульяны Громовой в Петербурге столкнулись "Газель" и "Киа". В результате ДТП в переулке Ульяны Громовой образовалась пробка.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com