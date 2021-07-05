ДТП в переулке Ульяны Громовой создало пробку

Водитель иномарки предположил, что успеет проскочить, но в этот момент столкнулся с "Газелью".

Днем в понедельник, 5 июля, в переулке Ульяны Громовой в Петербурге столкнулись "Газель" и "Киа". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Газель выезжала с включёнными аварийками, а Kia думал, что успеет проскочить. Не успел, создали пробку. уточнил свидетель происшествия

В редакцию Piter.tv попало видео момента аварии. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как водитель синей иномарки поворачивает в переулок, в этот момент водитель "Газели" начинает выворачивать и, по итогу, сталкивается с Kia. Вероятно, оба водителя были невнимательны, из-за чего сейчас, судя по данным "Яндекс.Пробки", переулок окрашен в "оранжевый".

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Видео: Piter.tv