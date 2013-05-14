По решению Петербургского суда полковник выплатит материальный ущерб за смерть солдата

Пострадавшим от разрыва снаряда солдатам выплатят по десять тысяч рублей.

В понедельник, 5 июля, Петербургский гарнизонный военный суд взыскал 500 тыс. рублей материального ущерба с полковника Дениса Горелышева. По вине военного на тренировке погиб солдат. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, в сентябре 2017 года полковник выстроил солдат на полигоне в секторе ведения танковой стрельбы для тренировки. В результате разрыва снаряда погиб солдат, а три человека личного состава получили тяжелые травмы.

Министерство обороны требовала взыскать с подсудимого более трех миллионов рублей. Обвиняемый заявил, что не располагает такими средствами, к тому же имеет награды и является ветераном боевых действий. Суд сократил сумму до полумиллиона. Помимо этого полковник выплатит по десять тысяч рублей пострадавшим военнослужащим.

Ранее мы писали, что каршеринг сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv