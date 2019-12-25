В зоне СВО погиб 20-летний военнослужащий из Петербурга

Мужчина получил смертельное ранение 18 октября, когда находился на наблюдательном посту.

Под Херсоном в боях погиб 20-летний военнослужащий из Петербурга Александр Андреев. Об этом сообщили в группе школы, которую окончил молодой герой.

Известно, что Александр Андреев с самого начала СВО хотел отправиться в зону боевых действий. Его зачислили в Псковскую 76-ю дивизию ВДВ. В начале октября он стал участником спецоперации на Украине.

Молодой человек получил смертельное ранение 18 октября, когда находился на наблюдательном посту. Днем ранее он спас жизнь товарища, прикрыв его огнем, а затем продолжил успешное наступление на позиции противника.

Александра Андреева похоронили на Бабигонском кладбище на Аллее Героев. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: ВКонтакте / ГБОУ средняя школа №368 Фрунзенского района СПб