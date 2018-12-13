Видео: на Малой Охте записана драка пьяной молодежи

Петербуржцы пытались сломать дверь в парадную жилого дома.

В Красногвардейском районе Петербурга на Малой Охте местные жители засняли на видео нетрезвую молодежь. Очевидцы возмущены поведением нетрезвой компании. Они объяснили, что люди неадекватно себя вели, оскорбляли друг друга, хватались за волосы и даже пытались сломать дверь в одной из парадной.

Петербуржцы добавили, что видеозапись снята на несколько минут после после попытки выломать дверь. Драка между молодежью произошла в ночь с 21 на 22 мая.

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