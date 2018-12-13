В США будут пускать человеческие останки на удобрения

В одном из штатов закон легализовал использовать тела погибших родственников в качестве компоста.

В Америке разрешили использовать человеческие останки в качестве компоста. Закон принял в штате Вашингтон губернатором Джеем Инсли. Обе законодательные палаты одобрили предложение. Об инициативе сообщает иностранное издание The Seattle Times.

В силу закон вступит с 1 мая 2020 года. Местные власти находят "человеческий" компост альтернативой кремации и захоронению.

Также чиновники определили порядок процесса получения компоста из останков человека. Сначала тело помещают в специальный контейнер. Шестигранный объект набивается люцерной, древесными опилками и соломой. После этого закрытая тара в течение 30 дней хранится и разлагается естественным образом. На финальной стадии родственники умершего могут использовать полученное в качестве удобрения для сада и огорода.

Отметим, что способ признан экологически чистым и не вредит окружающей среде. Кроме штата Вашингтон, данный способ официально признан в Швеции.

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