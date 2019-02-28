Видео: на Королева снег сбрасывают на тротуар

Местные жители обеспокоились безалаберным подходом уборщиков.

В связи с оттепелью и распоряжением Смольного коммунальщики активно ведут работу по очистке города от снега. Тем не менее, не все жители города довольны самим процессом уборки. В социальных сетях жители Приморского района пожаловались на водителя спецтехники, который сбрасывал снег прямо на тротуар.

Вот таким образом убирают снег на пандусе в юбилейном квартале на Королева, 65. Ограждений нет. И никого не волнует, что по тротуару может кто-то проходить.



Напомним, что в Петербурге ответственность за уборку дома несет ТСЖ или управляющая компания. Дома по проспекту Королева обслуживает УК ЗАО "Сервис-Недвижимость".



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Виео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"