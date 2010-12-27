Соответствующее постановление правительства может быть подписано уже 5 марта.

Смольный предоставит "Метрострою" 5,2 млрд рублей аванса на три линии метро. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, для трех станций фиолетовой ветки аванс составит 500 млн рублей, а для двух станций оранжевой линии – 2 млрд рублей и для двух станций коричневой – 2,7 млрд рублей.

Соответствующие документы правительство может подписать уже 5 марта.

Напомним, что ранее "Метрострой" столкнулся с нехваткой средств. В частности, у компании не было денег на закупку материалов и выплату зарплат рабочим.

После заключения мирового соглашения расчетные счета подрядчика были разблокированы. Теперь "Метрострой" сможет выплатить заработную платурабочим и возобновить работу над строительством трех станций метро.

Ранее Смольный отозвал свой судебный иск и позволил подрядчику "восстановить репутацию надежного партнера". По условиям нового соглашения строительная компания должна была погасить долги перед сотрудниками и уладить разногласия с налоговыми органами. Кроме того, было решено, что три станции Фрунзенского радиуса будут сданы к 1 июля. Недавно, в компании сообщили, что сроки работ переносятся на первый день осени.

Ранее мы сообщали о том, что "Метрострой" выходит на московский рынок благодаря "Надежде

Фото: Piter.TV