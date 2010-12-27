Рабочим "Метростроя" начали выдавать зарплату за декабрь

Заработная плата пришла не в полном объеме, а только около 60%.

Сотрудники "СМУ-15" (дочка "Метростроя") получили заработную плату за декабрь 2018 года. Однако, получили деньги еще далеко не все, об этом рабочие сообщают в социальных сетях.

Заработная плата пришла не в полном объеме, а только около 60%. Как сообщает генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров, все выплаты завершаться 1 марта. В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между "Метростроем" и Федеральной налоговой службой.

В последние месяцы рабочие стали чуть ли не каждый день устраивать голодовки, забастовки.

Фото: Piter.TV