Видео: на Комендантском легковушка влетела в автобус с пассажирами

Из-за столкновения у автомобиля оказался поврежден радиатор, пошел пар.

Вечером 20 августа, на Комендантском проспекте легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились пассажиры. Мобилный корреспондент передает, что в аварии никто не пострадал.

Авария произошла из-за того, что "Ниссан" при выезде со двора на проспект не пропустил автобус.

На кадрах видно, что из автомобиля идет пар. Оказалось, что во время столкновенм повредился радиатор.

Пассажиры общественного транспорта решили не ждать и начали выходить из автобуса.

На месте ДТП ожидают сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали, что на Блюхера "БМВ" столкнулся с водовозом.