Стало известно о пострадавших в ДТП с маршруткой на Луначарского

В тяжелом состоянии один человек

По случившемуся в 11.50 8 ноября ДТП, где маршрутка подбила и прокатила легковушку по трамвайным рельсам, появились подробности. По информации отдела пропаганды УГИБДД, водитель "Хендай Солярис" поворачивал вправо со второго ряда и столкнулся с коммерческим автобусом, двигающимся по первому ряду.

В результате столкновения водитель иномарки в тяжелом состоянии, водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

ГИБДД все еще устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что за сутки в Петербурге и Ленобласти произошло почти 500 ДТП.

Видео: Piter.TV