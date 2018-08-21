На Луначарского маршрутка подбила и прокатила легковушку по рельсам

Трамваи из-за ДТП встали.

Трамваям на Луначарском проспекте придется поскучать, пока ГИБДД не разрешит ситуацию с недавно случившимся ДТП. На пересечении проспектов Луначарского и Культуры коммерческий автобус, мягко скользя, влетел в легковой автомобиль. Машина прокатилась по трамвайным рельсам, подгоняемая носом маршрутки. Судя по кадрам, транспортные средства не поделили полосу.

О пострадавших, кроме задней части машины, пока неизвестно. На месте уже работают оперативные службы, трамвайное движение пока не восстановлено.

Ранее мы показывали видео момента столкновения "Газели" и легковушки на Софийской.

Видео: Piter.TV